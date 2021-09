Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Rotlicht missachtet

Am Freitagabend gegen 20:50 Uhr befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Pkw BMW die B27 von Ludwigsburg kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen. Am "Porscheeck" ordnete er sich auf dem linken der beiden Abbiegespuren auf die K1671 in Fahrtrichtung Tamm ein und hielt zunächst an der Rot zeigenden Lichtzeichenanlage an. Laut Zeugenaussagen fuhr der BMW dann trotz anhaltendem Rotlicht los und kollidierte im Kreuzungsbereich mit dem Pkw Ford eines 30-Jährigen, der von Bietigheim-Bissingen in Richtung Ludwigsburg fuhr. Der 30-Jährige verletzte sich hierbei leicht und wurde vom Rettungsdienst behandelt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste auch die Feuerwehr tätig werden, die bereits im Vorfeld alarmiert wurde und mit vier Fahrzeugen und zwölf Wehrleuten vor Ort war.

