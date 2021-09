Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Evakuierungsmaßnahmen nach defekter Gasleitung

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 22:15 Uhr, wurde der Integrierten Rettungsleitstelle Böblingen Gasgeruch im Bereich einer Baustelle in der Beethovenstraße/ Brahmsweg gemeldet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten vor Ort fest, dass in der Baugrube eine Gasleitung undicht war und dort massiv Gas austrat. Durch die Feuerwehr wurde ein Sicherheitsbereich von 50 Metern um die Baugrube festgelegt. Dadurch mussten ein Mehrfamilienhaus im Brahmsweg sowie ein weiteres Mehrfamilienhaus in der Beethovenstraße evakuiert werden. Insgesamt 22 Personen der beiden Wohnhäuser mussten ihre Wohnungen verlassen. Die evakuierten Bewohner wurden vor Ort durch die alarmierte DRK-Ortsgruppe betreut und versorgt. Die Beethovenstraße und die Brahmsstraße wurden durch Einsatzkräfte der Polizei gesperrt. Der Oberbürgermeister der Stadt Herrenberg war, auch in Bezug auf eine möglicherweise notwendig werdende Unterbringung der Bewohner, in die Einsatzmaßnahmen eingebunden. Nachdem Mitarbeiter der Stadtwerke die Gaszufuhr abgestellt hatten, musste durch die Feuerwehr zunächst noch die Baugrube "gespült" werden. Abschließende Messungen ergaben, dass kein weiteres Gas mehr austrat und somit keine Gefahr mehr für die Anwohner bestand. Die evakuierten Hausbewohner konnten um 00:36 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wegen notwendiger Grabarbeiten bleibt die Beethovenstraße weiterhin gesperrt. Die Feuerwehr Herrenberg war mit 13 Fahrzeugen und 32 Mann, das Polizeirevier Herrenberg mit drei Streifenbesatzungen im Einsatz.

