Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Einbruch in der Kornwestheimer Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Donnerstag, 17:30 Uhr und Freitag, 06:45 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten einer Firma in der Kornwestheimer Straße in Münchingen und stahl Bargeld aus einem Schrank. Zeugen können sich unter Tel. 0711 839902 0 an den Polizeiposten Korntal wenden.

