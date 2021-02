Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung von Gartentor

Idar-Oberstein (ots)

In der Zeit von Sonntag, den 07.02.2021, ca. 21:00 Uhr bis zum Montag, 08.02.2021, ca. 08:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Gartentor im Kirchhofshübel in Idar-Oberstein. Durch bislang unbekannte Täter wurde das Türschloss derart beschädigt, dass das Tor nun nicht mehr geöffnet werden kann.

Hinweise zu dem oder den Tätern erbittet die Polizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610.

