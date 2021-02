Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Mertesdorf (ots)

Am Montag, 08.02.2021 gegen 13:00 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Mertesdorf, Nahe der Einmündung Richtung Eitelsbach, eine körperliche Auseinandersetzung zwischen Anwohnern und einem unbekannten jungen Pärchen. Eine Anwohnerin erlitt durch einen Schlag mit der Faust ins Gesicht eine geschwollene Nase und ein blaues Auge. Das junge Pärchen flüchtete nach der Tat in Richtung "Auf Krein", wo sich deren Spur verlor. Das Pärchen wurde als ungepflegt und mit typischem Trierer Dialekt wie folgt beschrieben: Weibliche Tatverdächtige: ca. 16 - 18 Jahre alt, schlank, lange blonde Haare, Jacke mit Pelz, dunkle Jeans. Männlicher Tatverdächtiger: ca. 18 - 20 Jahre alt, schlank, schwarze Jacke, dunkle Jeans, braune Haare.

Zeugen die Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Schweich unter 06502-91570 in Verbindung zu setzen.

