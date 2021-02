Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Helmut-Kohl-Europaplatz: Handydiebstahl aus Jackentasche

Idar-Oberstein (ots)

Am 07.02.2021 ließ die Geschädigte ihre rote Jacke von ca. 13:00 - 13:40 Uhr auf dem Spielplatz am Helmut-Kohl-Europaplatz in Idar-Oberstein unbeaufsichtigt auf einer Parkbank liegen. In der Zeit wurde ihr goldfarbenes Handy aus der Jacke entwendet. Zum Zeitpunkt der Tat sollen sich mehrere Passanten auf dem Europaplatz befunden haben. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell