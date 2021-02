Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Morbacher Lidl-Parkplatz

Morbach (ots)

Am Montag den 08. Februar, ereignete sich im Zeitraum von 15 bis 16 Uhr eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz "Am Dreieck" in Morbach. Die Fahrerin eines weißen PKW der Marke VW parkte ihr Fahrzeug gegenüber des Eingangs zur Lidl-Filiale. Wieder zu Hause angekommen, stellte sie an dem linken hinteren Kotflügel einen Unfallschaden fest. Die Schadenshöhe beläuft sich vermutlich auf einen unteren vierstelligen Bereich. Aktuell liegen keine Hinweise zu dem Unfallverursacher vor.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

