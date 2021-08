Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Braunlage: Diebstahl eines Blumentopfes mit Hortensie

Goslar (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Zeit von 19.45 bis 09.00 Uhr morgens eine weiß/rot/blaue Hortensien Planze mit Blumentopf und Untersetzer, welche vor der Gaststätte "Hexenhäuschen" in Braunlage, aufgestellt war. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum einen Blumentransport beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05520/9326-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell