POL-LB: BAB A8 Gemarkung Stuttgart: Verkehrsunfall nach FahrstreifenwechselBAB A8 Gemarkung Stuttgart: Verkehrsunfall nach Fahrstreifenwechsel

Am Freitag gegen 12:40 Uhr kam es auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart zu einem Verkehrsunfall. Ein 65-jähriger Lenker eines Pkw Renault fuhr auf dem Seitenstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe und wechselte nach links auf den ersten regulären Fahrstreifen. Hierbei kam es zur Berührung mit einem Sattelzug der Marke Volvo, welcher von einem 52-Jährigen gefahren wurde. Der Renault drehte sich vor dem Lkw, kollidierte auf dem mittleren Fahrstreifen noch mit einem Pkw Honda eines 54-Jährigen und schleuderte im Anschluss daran gegen die Betonleitwand. Der Unfallverursacher verletzte sich hierbei leicht und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme und anschließende Bergung sowie die damit verbundene Sperrung einzelner Fahrstreifen dauerte zwei Stunden.

