Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB A81 Gemarkung Herrenberg: Auffahrunfall am Stauende

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag gegen 13:30 Uhr kam es auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg zu einem Auffahrunfall mit 25.000 Euro Sachschaden. Ein 32-jähriger Lenker eines Kleinbusses der Marke VW befuhr den linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart und musste verkehrsbedingt am Ende eines Rückstaus abbremsen. Der ihm Nachfolgende 28-Jährige Fahrer eines Pkw Renault erkannte dies zu spät und fuhr dem VW hinten auf. Beide Fahrzeuge waren jeweils mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern besetzt, von denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Die Beteiligten konnten ihre Fahrzeuge noch von der Autobahn fahren, mussten im Anschluss daran allerdings von Abschleppdiensten geborgen werden.

