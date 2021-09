Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall auf der K 1009

Ludwigsburg (ots)

Ein schwer verletzter 32 Jahre alter BMW-Lenker und ein Sachschaden von rund 21.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagmorgen, gegen 06.50 Uhr, auf der Kreisstraße 1009 vom sogenannten "Warmbronner Ohr" kommend in Richtung Warmbronn ereignete. Der BMW-Lenker kam vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses und da er wohl mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs war, in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Mutmaßlich lenkte der 32-Jährige anschließend gegen, so dass er über die gesamte Fahrbahn schleuderte und letztlich nach links in den Grünstreifen abkam, wo er gegen einen Zaun und Bäume prallte. Der 32-Jährige, der die Unfallstelle zunächst verlassen hatte und kurz darauf in Begleitung eines Verwandten wieder zurückkehrte, wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden.

