Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ringsheim, B3 - Nach Unfall geflüchtet, Hinweise erbeten

Ringsheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Audi-Fahrer und einem weiteren, bislang unbekannten Beteiligten kam es am Dienstagmorgen auf der B3 zwischen Ringsheim und Ettenheim. Ein 54-jährige Audi-Fahrer war hierbei gegen 5:25 Uhr auf diesem Teilabschnitt der B3 in Richtung Ringsheim unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr Ringsheim seien ihm zwei Fahrzeuge entgegengekommen. Nach Angaben des Mittfünfzigers habe das hintere der beiden Fahrzeuge zum Überholen angesetzt. Hierbei streiften sich offenbar die Spiegel der Fahrzeuge. Der mutmaßliche Unfallverursacher setzte seine Fahrt trotz der Kollision fort. Am Audi entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro, über den Schaden am entgegenkommenden Fahrzeug ist nichts bekannt. Zeugen, die Hinweise zum nun gesuchten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 mit den Ermittlern des Polizeireviers Lahr in Verbindung zu setzen.

/pi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell