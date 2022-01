Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kuhardt - Verkehrsunfallflucht

Kuhardt (ots)

Im Zeitraum von Donnerstagmittag (13.01.22) um 12:00 Uhr bis Samstagmorgen (15.01.22) um 09:45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines in der Rülzheimer Straße in Kuhardt abgestellten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von 400EUR.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

