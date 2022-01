Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim B9 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Schwegenheim (ots)

Am frühen Freitagmorgen (14.01.22) fiel einer Streife ein Fahrzeugführer mit unsicherer Fahrweise auf der B9 aus Speyer kommend in Fahrtrichtung Karlsruhe auf. Als der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte dieser sein Fahrzeug. In der Abfahrt zur B272 verlor der Fahrzeugführer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der dortigen Schutzplanke. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000EUR. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Während der Unfallaufnahme konnte der 36-jährige Fahrzeugführer keinen gültigen Führerschein vorlegen. Da bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte und sich zudem Anhaltspunkte ergaben, dass der Fahrzeugführer unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell