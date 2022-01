Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung an PKW

Landau (ots)

Ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro war zu verzeichnen, nachdem bislang unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein geparktes Fahrzeug im Bereich der Godramsteiner Straße in Landau zerkratzt haben. Die Polizei erhofft sich Hinweise aus der Bevölkerung.

