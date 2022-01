Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Widerstand geleistet

Landau (ots)

Am Freitag, den 14.01.2022, kam es in LD-Mörlheim zu einem polizeilichen Einsatz in der Mörlheimer Hauptstraße. Ein 59-jähriger Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation und musste in Gewahrsam genommen werden. Hiergegen leistete der 59-Jährige auf der Straße Widerstand und schrie herum. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Durch den Einsatz wurde weder der 59 Jährige noch die eingesetzten Kräfte verletzt.

