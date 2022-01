Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Geschwindigkeitskontrolle

Germersheim (ots)

Am heutigen Mittag (13.01.22) wurde eine Geschwindigkeitskontrolle in der Straße An Fronte Beckers in Germersheim durchgeführt. Innerhalb einer halben Stunde wurden sieben Fahrzeugführer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h überschritten. Einer der Fahrzeugführer führte zudem die erforderlichen Dokumente nicht mit sich. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 48 km/h.

Mit Inkrafttreten des neuen Bußgeldkatalogs wird nach erfolgtem Toleranzabzug, bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 15 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften, ein Verwarngeld von 50EUR fällig.

