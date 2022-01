Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster - Vermisstensuche mit Hubschrauber

Klingenmünster (ots)

Am Donnerstag, 13. Januar 2022, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, war der Hubschrauber der Polizei im Rahmen einer Vermisstensuche im Bereich Klingenmünster im Einsatz. Grund der Suchmaßnahmen war eine vermisste männliche Person aus dem Raum Germersheim, welche sich vermutlich in einer hilflosen Lage befindet.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: Ca. 175-185cm, normale Figur, Glatze, neongrünes Sweatshirt, schwarze Jacke und führt eventuell einen Reisekoffer mit sich.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06343/93340 oder per Email an pibadbergzabern@polizei.rlp.de

