Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Rodalben: Diebstahl mit Verfolgung

Rodalben (ots)

Am Samstagmittag, den 06.11.2021 gegen 12:45 Uhr kam es in der Pfarrstraße in Rodalben zu einem Diebstahl eines Rucksacks. Hierbei befand sich ein 26-Jähriger Mann nach Arbeitsschluss fußläufig auf dem Heimweg in Richtung Bahnhof. Als er im Bereich der Pfarrstraße schließlich seinen Rucksack kurzzeitig abnahm, näherte sich ein Jogger dem Opfer. Der Jogger entwendete dem Opfer sein Rucksack und flüchtete fußläufig in Richtung Hauptstraße. Der 26-jährige Geschädigte nahm die Verfolgung auf und verfolgte den Täter schließlich über einen Waldweg bis nach Münchweiler a.d. Rodalb. Der Täter versuchte während der Flucht Diebesgut aus dem Rucksack weg zu werfen. Letztendlich konnte er in Bereich Münchweiler unerkannt flüchten. Im Rahmen der Flucht waren etliche Spaziergänger auf dem Waldweg unterwegs. Die Polizei Pirmasens bittet daher um sachdienliche Hinweise von möglichen Zeugen, welche den Täter bei der Flucht beobachten konnten (06331/5200 oder pipirmasens@polizei.rlp.de). |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell