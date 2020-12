POL-WE: E-Bike gestohlen II + Unfallflucht am Bürgerhaus

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

*Butzbach: E-Bike gestohlen II

Zwischen Dienstag (15.12.), 17 Uhr und Mittwoch (16.12.), 11 Uhr hatten es Diebe auch in der Albert-Wamser-Straße auf ein hochwertiges E-Bike abgesehen. Im genannten Zeitraum brachen sie einen Fahrradkeller in einem Mehrfamilienhaus auf und entwendeten aus diesem ein Rad von Rotwild mit einem Wert von über 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Butzbach, Tel. 06033/70430.

*Nidda: Unfallflucht am Bürgerhaus

Am Montag (14.12.) kam es auf dem Bürgerhausparkplatz ("Hinter dem Brauhaus") zu einer Verkehrsunfallflucht, in deren Rahmen ein grauer Opel erheblich beschädigt wurde. Zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr stand der PKW auf der dortigen Abstellfläche in Höhe des Hallenbades. Währenddessen streifte offenbar ein anderes Fahrzeug dessen rechte Fahrzeugseite; dessen Fahrer machte sich aus dem Staub. Die flüchtige Person hinterließ Schäden in der Höhe mehrerer Tausend Euro. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun und sucht nach möglichen Zeugen des Geschehens. Hinweise bitte unter Tel. 06042/9648180.

