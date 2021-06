Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mit falschem Führerschein unterwegs

Neuried/Altenheim (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Mittag einen falschen portugiesischen Führerschein sichergestellt.

Bei der Kontrolle am Grenzübergang in Altenheim, wies sich ein portugiesischer Staatsangehöriger u.a. damit aus. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, das Dokument in Portugal gekauft zu haben. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Urkundenfälschung rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell