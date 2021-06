Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Mann verursacht Gleissperrung/Bundespolizei warnt vor den Gefahren

Rastatt (ots)

Gestern Abend gegen 19:30 Uhr hat ein 66-jähriger in Rastatt eine kurzzeitige Gleissperrung verursacht. Der Triebfahrzeugführer eines Güterzuges meldete der Bundespolizei eine Person mit Warnweste, die sich im Bereich der Brücke bei der Überführung der B 462 unmittelbar am Gleis aufhalte. Einer Streife gegenüber äußerte er, dass er kein Angehöriger der Deutschen Bahn sei und lediglich Landschaftspflegearbeiten in diesem Bereich durchführe. Der deutsche Staatsangehörige wurde eindringlich über die Gefahren seiner Aktion belehrt.

Die Bundespolizei warnt:

Personen, die sich unbefugt im Bereich der Gleise aufhalten, begeben sich in Lebensgefahr! Züge fahren mit Geschwindigkeiten von über 160 Stundenkilometern, können Hindernissen nicht ausweichen und haben einen sehr langen Bremsweg.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell