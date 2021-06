Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei deckt Urkundenfälschung auf

Appenweier (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern falsche Ausweispapiere sichergestellt. Bei der Kontrolle in einem Fernreisezug aus Frankreich, wies sich ein georgischer Staatsangehöriger mit einem falschen polnischen Personalausweis aus. In der polizeilichen Vernehmung gab er an, das Identitätsdokument in Polen gekauft zu haben.

Da er darüber hinaus keine Ausweispapiere vorlegen konnte, die ihn zur Einreise und zum Aufenthalt in Deutschland berechtigen, musste er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zurück nach Frankreich und erhält ein mehrjähriges Einreiseverbot.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell