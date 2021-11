Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Ein Verkehrsteilnehmer parkte seinen Audi A6 am 02.11.2021 in der Zeit von 14:00-15:00 Uhr auf dem Parkplatz des Wasgau Marktes in der Bitscher Straße in Pirmasens. Als der Fahrzeughalter an seinen PKW zurückkam, stellte er einen tiefen Lackkratzer im Bereich des Kotflügels fest. Der unbekannte flüchtige Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich mit einem Fahrzeug mit größeren Abmaßen beim Rangieren den geparkten Audi. Hinweise sind derzeit keine bekannt. Schadenshöhe circa 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/520-01 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de entgegen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell