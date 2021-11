Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

Zweibrücken (ots)

Ort: 66484 Dietrichingen, L478

Zeit: 07.112021, 02:20 Uhr SV: Der 19-jährige PKW-Fahrer befuhr die L478 aus Richtung Großsteinhausen und kam auf der Höhe von Dietrichingen nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Graben. Bei der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei dem Fahrer starker Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Im Anschluss wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. An dem Fahrzeug, welches nicht mehr fahrbereit war, entstand Totalschaden in Höhe von circa 15000 EUR. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. |pizw

