Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Sonntag (24.10) parkte der Fahrer eines grauen DaimlerChrysler, C 200CDI, sein Fahrzeug gegen 11.00 Uhr auf dem Ostring in Höhe der Hausnummer 20. Als er gegen 18.20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er eine Beschädigung im linken hinteren Bereich fest. Den Spuren nach war ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw gegen den Mercedes gefahren. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell