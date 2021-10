Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Rheine, Aktionswochenende Riegel vor

Ibbenbüren, Rheine (ots)

Am kommenden Wochenende (29. - 31.10.) führt die Polizei in Nordrhein-Westfalen die landesweite Einbruchschutz-Aktion "Riegel vor" durch. Auch die Kreispolizei Steinfurt beteiligt sich an dieser Aktion und möchte damit die Menschen im Kreis Steinfurt aufklären und sensibilisieren. Insbesondere zur beginnenden dunklen Jahreszeit steigen erfahrungsgemäß die Einbruchszahlen. Auch wenn die Zahlen der Wohnungseinbruchdiebstähle in den vergangenen Jahren im Kreis Steinfurt rückläufig waren - jeder Einbruch ist einer zu viel. Und immer noch sind viele Wohnungen oder Häuser nicht ausreichend gegen den Einbruchdiebstahl gesichert. Oftmals sind sich die Menschen der Bedeutung des Einbruchschutzes auch nicht bewusst, zum Beispiel bei Abwesenheit. Hier ist die Simulation von Anwesenheit in den eigenen vier Wänden ein guter Schutz. Neben materiellen Verlusten bringt jeder Wohnungseinbruch einen massiven Eingriff in den Lebensbereich mit sich und führt somit oftmals zu einer starken Beeinträchtigung des eigenen Sicherheitsgefühls. Im Rahmen des Aktionswochenendes "Riegel vor" informieren Polizeibeamte deshalb am Freitag, 29.10.2021 von 08.00 bis 13.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in der Ibbenbürener Innenstadt und am Freitag, 29.10.2021 von 14.00 bis 18.00 Uhr auf dem Wochenmarkt in Rheine am Emstorplatz zum Thema Einbruchschutz. In diesem Zusammenhang hat die Polizei noch einen Tipp für alle: Wenn Sie in Ihrem Umfeld etwas Auffälliges beobachten, wählen Sie immer die 110.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell