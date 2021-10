Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus Transporter

Ibbenbüren (ots)

Am Montagmorgen (25.10.) gegen 03.40 Uhr haben Unbekannte Täter einen Transporter aufgebrochen. Der rote Renault Master war im Wendehammer der Straße "Auf dem Trüssel" abgestellt. Ein Zeuge hörte gegen 03.40 Uhr verdächtige Geräusche und informierte die Polizei. Es stellte sich heraus, dass die unbekannten Täter ein Seitenfenster des Fahrzeugs eingeschlagen hatten und so in das Innere des Transporters gelangten. Von dort entwendeten sie diverse Werkzeugkoffer und Werkzeuge, welche teilweise im näheren Tatortbereich liegen gelassen worden sind. Eine genaue Auflistung der entwendeten Werkzeuge liegt noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat oder weitere Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Ibbenbüren unter 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell