POL-ST: Tecklenburg, Bedienelemente von Feldspritzen gestohlen

Tecklenburg (ots)

Am Montag (25.10.) ist die Polizei zu einem Diebstahl an die Natrup-Hagener-Straße gerufen worden. Unbekannte hatten dort die Bedienelemente von selbstfahrenden Feldspritzen entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen Freitag (22.10.), 15.00 Uhr und Montag (25.10.), 09.30 Uhr Zugang zu dem Gelände eines Landmaschinenhändlers. Auf dem Gelände lagern mehrere selbstfahrende Feldspritzen. Die Unbekannten entfernten auf noch unbekannte Art und Weise an 5 dieser Feldspritzen die Türschlösser für die Fahrerkabinen. Aus den Kabinen entfernten sie dann die Bedienelemente für die Steuerungen. Der Sachschaden liegt nach ersten Erkenntnissen im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat oder Hinweise zu den gestohlenen Bedienelementen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell