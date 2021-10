Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Eigentümer einer Gabelzange gesucht

Horstmar (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch (20.10.) an der Straße "Im Gewerbegebiet" vermeintliches Diebesgut gefunden. Zeugen eines Unternehmens, das ebenfalls im Gewerbegebiet ansässig ist, meldeten den Fund bei der Polizei. Gegenüber der Einfahrt des Unternehmens, bei dem die Zeugen tätig sind, lag die Zange eines Gabelstaplers. Es handelt sich dabei um eine in England hergestellte Gabelzange mit der Bezeichnung "Cast Cade". Die polizeilichen Ermittlungen haben bislang nicht zum Eigentümer dieser Gabelzange geführt. Wer diese Zange vermisst oder weiß, wem sie gehört, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

