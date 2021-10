Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, Einbruch in eine Kindertagesstätte

Lienen (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag (23.10.), 11.30 Uhr bis Montag (25.10.), 08:00 Uhr in die Räume einer Kindertagesstätte am Merschweg eingestiegen. Die Täter schlugen das Fenster eines Büros der Kita ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Aus der Küche der Kindertagesstätte trugen die Täter mehrere Wasserkisten nach draußen. Ob die Täter aus der Kita etwas entwendet haben, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei Lengerich unter 05481/9337-4515 entgegen.

