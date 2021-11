Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrug bei Wohnungssuche

Zweibrücken (ots)

Ort: 66482 Zweibrücken, Richard-Wagner-Straße Zeit: 01.11.2021 SV: Dem 58-jährigen Geschädigte, welcher sich aktuell auf Wohnungssuche befindet, wurde per SMS eine verhältnismäßig günstige Wohnung an o. g. Adresse zur Miete angeboten. Weiter wurde eine E-Mail-Adresse mitgeteilt, über die im Anschluss der Schriftverkehr stattfand. Der unbekannte Täter gab sich als Ärztin aus Barcelona aus und schickte dem Geschädigten Bilder der Wohnung. Hierdurch wurde das Interesse des Geschädigten geweckt, weshalb dieser sich nach einem Besichtigungstermin erkundigte. Demnach sollte der Geschädigte vorab knapp 1500 EUR für die Kaution und die erste Monatsmiete über "booking.com" überweisen. Dies machte den Geschädigten stutzig, weshalb dieser den Kontakt zu dem unbekannten Täter einstellte. Es entstand kein finanzieller Schaden. Sachdienliche Hinweise an die PI Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell