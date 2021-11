Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Psychisch kranker Mann löst Polizeieinsatz aus

Iserlohn (ots)

Ein 28-jähriger Iserlohner stritt sich am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr mit seiner 40-jährigen Ex-Lebensgefährtin lautstark in ihrer Wohnung in der Brausestraße. Zuvor wurde ihm bereits am Nachmittag im Rahmen eines vorherigen Polizeieinsatzes ein Platzverweis erteilt. Auch dort kam es zu einem verbalen Streit zwischen dem 28-jähirgen sowie seiner Ex-Lebensgefährtin. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten hielt er sich ein Messer an den Hals und forderte die Beamten auf sich zu entfernen. Die 40-jährige sowie die zwei ebenfalls in der Wohnung anwesenden Kinder flüchteten aus der Wohnung. Der 28-jährige blieb im Haus zurück. Mehrere Polizeikräfte sperrten die Umgebung daraufhin ab. Gegen 04:30 Uhr gelang es den Mann im Treppenhaus zu überwältigen. Das Ordnungsamt der Stadt Iserlohn und ein Arzt wiesen den 28-jährigen in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung ein.

