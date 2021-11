Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung an der Primusschule

Schalksmühle (ots)

Nach dem Feuer an der Primusschule in Schalksmühle geht die Polizei von Brandstiftung als Ursache aus. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach zwei Jugendlichen.

Am Samstagmorgen kurz vor 2.30 Uhr wurde das Feuer bemerkt. Die Flammen loderten an der Fassade der Grund- und Sekundarschule an der Straße Löh. Hitze, Rauch und Löschwasser richteten erheblichen Schaden an.

Am heutigen Freitag untersuchte ein Sachverständiger im Auftrag der Polizei die Brandstelle. Es bestätigte sich der Verdacht einer Brandstiftung. Unbekannte schoben zwei Papiercontainer aus Plastik an die Fassade und setzten sie in Brand. Die Flammen griffen auf die hölzerne Fassade über.

Unmittelbar, bevor das Feuer entdeckt wurde, hielten sich zwei Jugendliche im Umfeld des Gebäudes auf. Sie stehen im Verdacht, etwas mit dem Feuer zu tun zu haben. Beide Jugendlichen trugen dunkle Kleidung. Einer der beiden hatte eine Kapuze auf und trug einen gestreiften Pulli. Hinweise bitte an die Polizei in Halver, Telefon 02353/9199-0. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell