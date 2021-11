Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/Diebstahl aus LKW

Meinerzhagen (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten am Mittwochnachmittag durch das Einschlagen einer gläsernen Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus am Listerhof zu erlangen. Sie gelangten nicht in das Objekt. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor.

Am Donnerstagmorgen wurde gegen 09:00 Uhr von der Ladefläche eines an der Kirchstraße geparkten LKW eine Stichsäge mitsamt Koffer entwendet. Der Fahrer war nach eigenen Aussagen gerade einmal zwei Minuten nicht am Fahrzeug. Diesen Moment nutzen der oder die Täter. Hinweise telefonisch unter 02354-9199-0 an die Polizeiwache Meinerzhagen. (schl)

