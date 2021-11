Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher entwenden Schmuck/Einbruch in Lager/Diebstahl während der Arbeitszeit

Iserlohn (ots)

Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Haus an der Dorfstraße in Rheinen ein. Die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung war gerade einmal eine Stunde außerhalb ihrer Wohnung. Innerhalb dieser Zeit verschafften sich die Täter durch das Aufhebeln einer Terrassentür Zutritt zum Haus. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in zwei Wohnungen des Hauses. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Täter Schmuck.

Die Mitarbeiterin einer Firma an der Niddastraße stellte am Donnerstagmorgen einen Einbruch in eine Lagerhalle fest. Der oder die Täter schlugen im Verlauf der Nacht eine Fensterscheibe ein und entwendeten aus dem Inneren diverse Werkzeuge, ein Radio sowie eine Kaffeetasse mit Kleingeld.

Einer Bediensteten des Bethanien Krankenhauses wurde während der Arbeitszeit am späten Donnerstagabend die Handtasche entwendet. Sie hatte diese mitsamt Inhalt im Aufenthaltsraum der Station stehen. Hinweise auf einen Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise nimmt die Polizeiwache Iserlohn unter 02371-9199-0 entgegen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell