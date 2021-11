Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angebliche Dachdecker kassieren ab

Nachrodt-Wiblingwerde (ots)

Eine 86-jährige Nachrodterin wurde am Donnerstag Opfer eines Betruges. Gegen 11:00 Uhr klingelten zwei angebliche Dachdecker an ihrer Tür. Sie gaben an, dass sie eine Beschädigung des Dachs festgestellt hätten und diese dringende repariert werden müsse. Die Seniorin ließ sie auf das Dach, um die nötigen Arbeiten durchzuführen. Nach wenigen Minuten kehrten sie zurück und forderten für die angebliche Reparatur einen mittleren dreistelligen Betrag. Die 86-jährige zahlte. Die Männer konnte sie wie folgt beschreiben:

1. Person - Ca. 50 Jahre - 1.60-1.70m groß - Graue Haare - Grauer "Stoppelbart - Stabile Statur - Blaue lange Steppjacke

2. Person - Ca. 25 Jahre alt - 1.80m groß

Die Täter stiegen, nachdem die Geschädigte eine Rechnung über die Zahlung forderte, unmittelbar in einen grünen Kastenwagen mit Dortmunder Kennzeichen und flüchteten in unbekannte Richtung. (schl)

