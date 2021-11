Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ladendiebe stehlen Käse, Parfüm und Festplatten

Lüdenscheid (ots)

Zwei Männer haben am Mittwoch in einem Drogeriemarkt im Stern-Center Parfüm im vierstelligen Wert gestohlen. Ein Mitarbeiter beobachtete die beiden Männer, wie sie massenhaft teure Duftwasser in eine speziell präparierte Tasche steckten und das Geschäft verließen. Draußen hielt er die Männer zusammen mit dem Sicherheitsdienst an. Es handelt sich um zwei Männer im Alter von 18 und 29 Jahren. Der 29-Jährige führte griffbereit in seiner Bauchtasche ein Reizstoff-Sprühgerät mit sich. In seinem Portemonnaie steckte eine Bankkarte, die nicht ihm gehörte. Weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, nahmen ihn die Polizeibeamten vorläufig fest. Bei dem 18-jährigen Tatverdächtigen wurde eine geringe Menge einer grün-braunen Substanz gefunden. Vermutlich handelt es sich um Haschisch. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Diebstahls mit Waffen und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Donnerstag kurz vor 13 Uhr hat sich ein Ladendieb in einem Elektronik-Markt im Stern-Center mit Computer-Festplatten eingedeckt. Ladendetektive beobachteten ihn und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da der 65-jährige Werdohler nicht zum ersten Male auffiel, geht die Polizei von gewerbsmäßigem Vorgehen aus.

Am Donnerstag kurz nach 16 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv in einem Lebensmittelgeschäft in der Wilhelmstraße einen Mann, der sich einen Frischkäse in die Hosentasche steckte und den Laden verließ, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt den 30-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Polizeibeamte durchsuchten ihn und fanden dabei einen griffbereiten Schraubendreher in seiner Jacke. Deshalb ermittelt die Polizei nun wegen Ladendiebstahls mit Waffen. Außerdem hatte der Mann eine fremde Bankkarte dabei. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und wurde deshalb vorläufig festgenommen.

Eine Viertelstunde später gelang einem anderen Mann die Flucht. Die Mitarbeiter des Lebensmittelgeschäftes hatten ihm eigentlich bereits früher mündlich Hausverbot erteilt, konnten aber nie die Personalien feststellen. Als der Ladendetektiv den Mann diesmal ansprach, kam der mit hoch erhobener Cola-Flasche auf ihn zu und bedrohte ihn, er werde ihn schlagen. Der Mann flüchtete. Der Unbekannte ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und ca. 1,75 Meter groß. Er war immer bekleidet mit einer Kappe und einem gestreiften Schal. Außerdem trug er am Donnerstag eine schwarze Jacke, ein weißes Oberteil und eine Jeanshose mit Schlag. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung und Hausfriedensbruchs. (cris)

