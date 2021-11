Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verwirrter Junge greift Polizisten an

Hemer (ots)

Zeugen beobachteten Mittwochmorgen, gegen 09:50 Uhr, einen augenscheinlich verwirrten 13-Jährigen. Er lief mit einem Messer in der Hand am Hammerscheid / Lusenbrink die Straße auf und ab und führte scheinbar Selbstgespräche. Polizeibeamte trafen ihn in der Schützenstraße an. Er versuchte darauf mehrmals zu fliehen. Als einer der Polizisten ihn daran hinderte, ging er auf diesen los. Dabei sprach er auch verbale Drohungen aus und musste überwältigt werden. Er beleidigte die Beamten und setzte sich durch Tritte massiv zur Wehr. Das Jugendamt der Stadt Hemer brachte ihn in einer psychiatrischen Einrichtung für Jugendliche unter. Gegen den 13-Jährigen wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. (schl)

