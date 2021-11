Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Kellerräume

Auseinandersetzung nach Spielabbruch

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Honseler Straße in zwei Kellerräume ein. Sie brachen dazu Vorhängeschlösser auf. Aus den Räumlichkeiten wurde nach ersten Erkenntnissen ein Computerbildschirm entwendet. (schl)

Nach einem Spielabbruch eines Fußballspiels in der 43. Minute durch den Schiedsrichter aufgrund zu aggressiver Spielweise beider Mannschaften, gerieten am Mittwochabend ein 20-jähriger Spieler und ein 16-jähriger Spieler der gegnerischen Mannschaft am Sportplatz Honsel aneinander. Nach einem Wortwechsel kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen beiden. Weitere Mitspieler beteiligten sich im weiteren Verlauf. Bei Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation bereits beruhigt. Die beiden Hauptkontrahenten wurden jeweils leicht verletzt. (schl)

