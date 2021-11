Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: PKW zerkratzt

Iserlohn (ots)

Die Halterin eines Renault Clio stellte am Mittwochmorgen Kratzer an der Fahrerseite ihres Fahrzeugs fest, die augenscheinlich von einem spitzen Gegenstand stammten. Den PKW hatte sie über Nacht in der Straße Paschufer geparkt. Es liegen keine Hinweise auf mögliche Täter vor. Hinweise nimmt die Wache in Iserlohn entgegen. (schl)

