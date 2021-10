Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 10.10.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Mittwoch, den 06.10.2021, 18.00 bis Freitag, bis 08.10.2021, 16.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Pkw Ford Fiesta des Geschädigten, welcher am rechten Fahrbahnrand vor dem Wohnhaus in Diepholz, Schloßstraße 56, abgestellt war. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des Geschädigten entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Diepholz unter Tel.: 05441/971-0 mitzuteilen.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Leicht verletzt wurde am gestrigen Samstag ein 41-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall in Wagenfeld. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 22- jähriger Mann mit seinem PKW BMW X5 die Straße "Vor Stoppelbergs Hause" in Richtung Wagenfeld und übersah den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 41-jährigen Fahrzeugführer mit seinem Pkw VW. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der 41-jährige Mann leicht verletzte. Der Pkw VW war anschließend nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden infolge Alkoholbeeinflussung

Am Samstag, 09.10.2021, kam es um 12.15 Uhr in Eydelstedt zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Eine 26- jährige Diepholzerin fuhr mit ihrem Pkw Kia Picanto die Barver Straße in Richtung Barnstorf. In Höhe einer Linkskurve kam sie zunächst nach rechts und kurz darauf nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei einen Weidezaun. Der Pkw überschlug sich daraufhin mehrfach und kam auf einem Acker am Fahrbahnrand zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt mittels RTW dem Krankenhaus Sulingen zugeführt. Während der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten bei der Pkw-Fahrerin Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,09 Promille. Der alkoholisierten Verkehrsteilnehmerin wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

PK Syke

Versuch des besonders schweren Diebstahls

In der Zeit vom 05.10.2021, 11.00 Uhr bis zum 08.10.2021, 23.00 Uhr versuchten unbekannte Täter gewaltsam in einen Wohnwagen, der auf einem Parkplatz in Syke, Suurend, ordnungsgemäß gesichert abgestellt war, einzudringen, vermutlich um einen Diebstahl zu begehen. Was aber nicht gelang. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 200,-. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Syke, Tel. 04242/969-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Gefährdung des Straßenverkehrs

In Bruchhausen-Vilsen, in der Sulinger Str., kam es am 10.10.2021, um 00.39 h, zu einem Verkehrsunfall, als vermutlich eine 19-jährige PKW-Führerin aus Bad Zwischenahn, die die Straße aus Richtung Ortsmitte kommend befuhr, wahrscheinlich unter Einfluss alkoholischer Getränke, nach rechts von der Fahrbahn abkam, dort einen Baum streifte und im Seitenraum zum Stehen kam. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

PK Weyhe

Sachbeschädigung an Pkw

In 28816 Stuhr-Brinkum, Weyher Straße Höhe Hausnr. 14 kam es am Samstagmorgen, zwischen 09.30 Uhr- 11.00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. In der Zeit von 09:30-11 Uhr wurde hier die von der Straße abgewandte Fahrzeugseite von UT mit einem unbekannten Werkzeug beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf eine Kratzspur an der gesamten Fahrzeugseite entlang.

Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Zeit von 19:30 - 08:00 Uhr zu einen versuchten Einbruch in einen Getränkemarkt an der Seckenhauser Straße in Weyhe. Bislang unbekannte Täter versuchten die Schiebtür des Eingangs nach innen zu drücken. Dies gelang aufgrund der Sicherungen an der Tür jedoch nicht. Von der weiteren Tatausführung wurde aus unbekannten Gründen abgesehen. Der Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe, unter 0421/80660 zu melden.

PK Sulingen

Sulingen - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 08.10.2021 in einem Zeitraum von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, wurde ein Skoda am Fahrzeugheck auf einem Parkplatz in der Langen Straße beschädigt. Der Verursacher hat sich vom Unfallort entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Unfallverursacher liefern können, wenden Sie sich bitte an die Polizei in Sulingen (04271-949-0).

Sulingen/ Bassumer Straße, B61 - Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person Am Samstagnachmittag kam es auf der Bundesstraße 61/ Bassumer Straße gegen 16:50 Uhr zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Opel-Fahrer aus Ehrenburg, bremste seinen Pkw aufgrund des vorausfahrenden Verkehrs ab. Dies erkannte ein nachfolgender 37-jähriger Subaru-Fahrer aus Bassum zu spät und fuhr auf den Opel auf. Durch den Aufprall verletzte sich der 22-jährige leicht. Es entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

