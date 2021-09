Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Motorradfahrer fliegt in Heckscheibe

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 05.09.2021, gegen 17.45 Uhr, musste ein 37-jähriger Pkw-Fahrer an einer Lichtzeichenanlage in der Schopfheimer Straße bremsen. Der dahinterfahrende 24-jährige Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Das Motorrad stellte sich auf, der 24-Jährige wurde nach vorne geworfen und landete in der Heckscheibe des 37-jährigen Pkw-Fahrer. Der Motorradfahrer machte keine Verletzungen geltend. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

