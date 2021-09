Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Taube verursacht Brandmeldealarm

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.09.2021, gegen 19.45 Uhr, rückte die Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in einem Möbelhaus aus. Zum Glück stellte sich der Brandmeldealarm als Fehlalarm heraus. Ursache für den Fehlalarm war wohl eine Taube, welche durch ein geöffnetes Fenster in das Möbelhaus flog.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell