Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Fischingen: E-Bike von Fahrradträger gestohlen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 04.09.2021, zwischen 19.00 Uhr und 20.00 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer seinen Seat Ateca auf einem großen Parkplatz eines Gastronomiebetriebes. Als er an seinen Pkw zurückkam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter sein an dem Fahrradträger angeschlossenes grünes E-Bike, der Marke Focus Thron gestohlen hatte. Der Diebstahlschaden beträgt über 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell