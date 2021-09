Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kandern: Mountainbiker kollidiert mit umgestürzten Baumstamm - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Ein 34-Jähriger befuhr mit seinem Mountainbike am Samstag, 04.09.2021, gegen 13.40 Uhr, einen Waldweg talwärts in Richtung Egerten. Nach einer Linkskurve übersah er einen auf dem Waldweg liegenden, umgestürzten Baumstamm, mit welchem er kollidierte. Der Mountainbiker überschlug sich und zog sich eine Fraktur im Schultergelenk zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Beseitigung des Baumstammes.

