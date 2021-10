Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 09.10.2021

PI Diepholz

Hüde - Trunkenheit im Verkehr

Am Samstagmorgen, gegen 01.30 Uhr befuhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Pkw Kia Sportage die Niedersachsenstraße in Hüde. Bei einer durchgeführten Verkehrskontrolle wurde bei dem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,54 Promille. Dem alkoholisierten Verkehrsteilnehmer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Lemförde - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht Am Freitagmorgen, gegen 10.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer das Wohnmobil des Geschädigten, welches auf dem Combi-Parkplatz in Lemförde abgestellt war. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand leichter Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Diepholz unter Tel.: 05441/971-0 mitzuteilen.

Dickel - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person Am Freitagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin aus Diepholz mit ihrem Pkw VW Golf die Wehrkamper Straße aus Richtung Wetschen kommend und beabsichtigte auf die Straße Am Holze abzubiegen. Dabei übersieht sie den entgegenkommenden vorfahrtberechtigten 35-jährigigen Fahrzeugführer aus Dickel mit seinem Pkw Opel Astra. Es kommt zum Frontalzusammenstoß, wobei der Fahrzeugführer des Pkw Opel Astra schwer verletzt wurde. Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

PK Syke

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr Während der Fahrt mit seinem PKW Opel Insignia stellt ein 32-jähriger Schwarmer fest, dass die Radmuttern eines Reifens an seinem PKW gelockert waren. Darüber hinaus bemerkt er, dass in einem anderen Reifen eine Schraube steckt. Zur Manipulation an dem Fahrzeug muss es in der Zeit vom 07.10.21, 20.00 h bis 08.10.21, 08.00 in Schwarme, im Ancinner Ring gekommen sein. Täterhinweise können nicht gegeben werden. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/938250.

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Einfluss berauschender Mittel Am 08.10.2021, in der Zeit von 15.30 h bis 16.00 h, befuhr ein 38-jähriger Twistringer mit einem PKW die Große Str. in Twistringen, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem steht er mutmaßlich unter Einfluss berauschender Mittel, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wird.

PK Sulingen

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 08.10.2021, gg. 14.40 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Motorradfahrer die Galtener Straße in Sulingen in Richtung Barenburg. Ein 12-jähriger Fahrradfahrer versuchte die Galtener Straße durch mehrere verkehrsbedingt wartende Fahrzeuge zu überqueren und übersah dabei den Motorradfahrer. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 2100 Euro geschätzt.

PK Weyhe

ED in Baucontainer

Auf einer Baustelle in der Bergiusstraße in Stuhr Brinkum wurde in der Nacht zum Samstag, in der Zeit von 18:00 - 07:00 Uhr durch unbekannte Täter ein Baucontainer aufgebrochen. Aus diesem Container wurden hochwertige Maschinen und Werkzeuge, darunter die Fernbedienung für einen Kran, entwendet. Der Gesamtschaden wird auf eine Summe von insgesamt 10.000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Fahren unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Verbotenes Kraftfahrzeugrennen Am Samstag dem 09.10.2021 um 02:10 Uhr wird durch einen Verkehrsteilnehmer der Polizei ein Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer in Stuhr Groß Mackenstedt gegeben. Das Fahrzeug kann auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants festgestellt werden. Hier soll der Fahrzeugführer durch die eingesetzten Beamten kontrolliert werden. Bei der ersten Ansprache flüchtet das Fahrzeug und versucht sich so der Kontrolle zu entziehen. Nach wenigen Kilometern stoppt der Fahrzeugführer sein Fahrzeug freiwillig in einem Waldstück. Bei der anschließenden Kontrolle kann festgestellt werden, dass er aufgrund des Konsums alkoholischer Getränke absolut fahruntüchtig ist (2,2 %o) und keine Fahrerlaubnis besitzt. Dem Fahrer wurde ein Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, sowie die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu.

