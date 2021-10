Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Brand einer Scheune in Scholen - Lkw auf der B 214 in Freistatt im Graben - Polizei sucht Zeugen nach Parkplatzunfall in Diepholz ---

Diepholz (ots)

Syke

Verkehrsunfall

Am Donnerstag gegen 19:30 Uhr befuhr ein 27-jähriger Syker mit seinem Mercedes die Straße Herrlichkeit (Bundesstraße 6) in Fahrtrichtung Bremen. In Höhe des Kreismuseums nahm der 27-jährige zu spät wahr, dass die Fahrzeuge vor ihm an der roten Bedarfsampel warten und fuhr auf den BMW eines 29-jährigen Sykers auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw des 29-jährigen Sykers in den BMW des vor ihm stehenden 49-jährigen Mann aus Osterholz-Scharmbeck geschoben. Der 29-jährige Syke wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der gesamte Schaden an den drei Fahrzeugen beträgt ca. 6500 Euro.

Stuhr

Kradfahrer verletzt

Am Mittwochabend gegen 18 Uhr ereignete sich in der Ristedter Straße in Stuhr - Fahrenhorst ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 66-jähriger Stuhrer beabsichtigte mit seinem Toyota von seinem Grundstück auf die Ristedter Straße einzubiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 17-jährigen Leichtkraftradfahrer aus Syke. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der Jugendliche zu Boden stürzte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 1500 Euro.

Freistatt

Verkehrsunfall mit Sattelzug (Foto)

Am heutigen Morgen gegen 06:45 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 214 in Freistatt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sattelzug auf die Seite kippte. Der 69-jährige Fahrer aus Syke war mit seinem Gespann von Diepholz kommend in Richtung Sulingen unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn in den aufgeweichten Seitenraum abkam. Hier verlor der Mann die Kontrolle über den mit Antirutschmatten vollbeladenen LKW, das Gespann kippte auf die Seite. Glücklicherweise blieb der Fahrer bei dem Unfall unverletzt. Die Bergung des Sattelzuges wird im Laufe des Vormittages durchgeführt, hierfür ist eine kurzzeitige Vollsperrung der Bundesstraße erforderlich. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden, dürfte aber im fünfstelligen Bereich liegen.

Scholen

Brand einer Scheune

Gegen 03.45 Uhr am heutigen Donnerstag wurde der Rettungsleitstelle ein Brand einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Hof in Anstedt gemeldet. Als die Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand die Scheune bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. In der Scheune lagerten Brennholz und landwirtschaftliche Geräte. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Personen und Tiere wurden nicht verletzt. Der Schaden wird, nach ersten Erkenntnissen, auf mindestens 20000 Euro beziffert.

Diepholz

Verkehrsunfall

An der Kreuzung Mollerstraße / C.-Schwarze-Straße kam es am Mittwoch gegen 07.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten. Eine 38-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen den Pkw eines 21-Jährigen. Bei der Kollision beider Fahrzeuge wurden der 21-Jährige und seine 26-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 14000 Euro.

Diepholz

Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfall

Bereits am 27.09.2021 gegen 19.10 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz des E-Centers in Diepholz, Thüringer Straße, ein Verkehrsunfall. Ein Pkw BMW und ein VW waren in den Unfall verwickelt. Der entstandene Schaden wird auf rund 17000 Euro beziffert. Zur Klärung des Verkehrsunfalles bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden. Insbesondere die Personen, die an einem dunkeln Pkw, direkt an der Unfallstelle, ihren Pkw beluden. Hinweise nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Drebber

Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Deckauer Heide / Fladderstraße wurden gestern gegen 10.00 Uhr zwei Pkw-Fahrer leicht verletzt. Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin überquerte die Kreuzung, ohne auf den Verkehr zu achten. Sie kollidiert mit dem Pkw eines 47-Jährigen. Beide Fahrer wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit, sie mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 21000 Euro.

