Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Geschwindigkeitskontrollen Krad im Landkreis - Pkw kommt in Asendorf von der Straße ab ---

Diepholz (ots)

Landkreis Diepholz

Gezielt Geschwindigkeit kontrolliert

Am letzten Wochenende, von Freitag bis Sonntag, hat die Polizei im Landkreis Diepholz an vielen Orten die Geschwindigkeit gemessen. Bereits im Frühjahr, zu Beginn der Motorrad-Saison, hat die Polizei gezielte Kontrollen auf den bevorzugten Motorradstrecken durchgeführt. Jetzt, zum Saisonende, sollte ein zweiter Teil der Kontrolle stattfinden. Leider spielte das Wetter nicht so ganz mit und es waren nur wenige Motorradfahrer unterwegs. Kontrolliert wurde aber trotzdem. Insgesamt hat die Polizei an 28 Messstellen mit dem Radarwagen oder mit Laser-Pistolen gemessen und bei Verstößen den/die "Raser*in" auch sofort angehalten.

98 Schnellfahrer*innen hat die Polizei gemessen. Sie alle müssen mit einem Bußgeld und gegebenenfalls auch mit einem Fahrverbot rechnen. Unter den Gemessenen waren auch 4 Motorräder. Spitzenreiter an dem Wochenende war dann auch ein Motorrad. In der Nähe Bruchhausen-Vilsens wurde ein Motorrad mit 171 km/h, bei erlaubten 70 km/h, gemessen. Der Fahrer/Fahrerin konnte sich aber Leider einer Kontrolle durch Flucht entziehen.

Insgesamt zieht die Polizei eine positive Bilanz. Die durchgeführten Kontrollen dienen der Verkehrssicherheit und werden von der Bevölkerung positiv wahrgenommen. Auch für das nächste Jahr sind gezielte Geschwindigkeitskontrollen geplant.

Sulingen

Handys entwendet

Am Montag gegen 23:50 Uhr schlug ein bislang Unbekannter in Sulingen, Lange Straße, die Schaufensterscheibe eines Telekommunikationsshops ein. Er entwendete aus einer Vitrine mehrere Smartphones. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1800 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen

Linienbus übersehen

Eine 39-jährige Bruchhausen-Vilserin wollte am Dienstag gegen 16.00 Uhr vom Sollacker nach rechts in die Marienstraße abbiegen und hat dabei den von rechts kommenden Linienbus übersehen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 62-jährige Busfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden am Volvo und am Bus beträgt ca. 4200 Euro.

Bruchhausen-Vilsen

Verkehrsunfall

Als ein 44-jähriger Radfahrer am Freitag gegen 14.10 Uhr den Parkplatz des Hol Ab-Getränkemarkt, Am Scheunenacker, befuhr, parkte gerade ein auffällig blauer Pkw aus. Der Radfahrer verbremste sich und stürzte. Er schien zunächst nicht verletzt, hat aber Verletzungen durch den Sturz am Arm erlitten. Der blaue Pkw hat den Unfallort verlassen. Er wird gebeten sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938250, zu melden.

Asendorf

Von der Straße abgekommen

In der Nacht zu Mittwoch gegen 00:15 Uhr ist eine 31-jährige Neustädterin nach links von der B6 abgekommen. Mit ihrem Volvo prallte sie erst gegen einen Baum, bevor sie anschließend wieder auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Durch den Aufprall wurde sie leicht verletzt, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beträgt 12000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell