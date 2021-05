Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Montag, 3. Mai 2021, kam es gegen 07.45 Uhr an der Einmündung zur Straße In den Marsch zu einem Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Pkw-Fahrerin aus Wardenburg musste wegen eines verkehrsbedingt haltenden Wagens selbst abbremsen. Dies erkannte eine nachfolgende 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Bösel zu spät und fuhr auf. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 10000 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 3. Mai 2021, kam es gegen 09.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 79-jährige Pkw-Fahrerin aus Garrel übersah beim Linksabbiegen in die Von-Galen-Straße einen entgegenkommenden 50-jährigen Rollerfahrer aus Garrel. Dieser führte eine Notbremsung durch und stürzte zu Boden. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt.

